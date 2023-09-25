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Українським військовим потрібно три місяці для навчання ракетам Taurus, - Bild
08:16 25.09.2023 |
Українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчиться запускати ракети Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Видання зазначає, що уряд Німеччини вже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні далекобійні крилаті ракети.
За інформацією Bild, навіть якщо ракети поставлять Україні найближчим часом, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових.
"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus, - ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають поставити негайно. Те, як крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", - заявив оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер.
Ракети виробляють на заводі компанії MBDA в Шробенхаузені. Виробник вважає, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.
"Українці вперше запросили (ракети Taurus, - ред.) понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", - заявив Фабер.
Передача Taurus Україні
Останні кілька місяців у Німеччині обговорюють постачання в Україну ракет Taurus. Києву необхідне таке озброєння для того, щоб завдавати ударів по тилових позиціях російських окупантів.
Ще 15 вересня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розповідав, що рішення про передачу можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів.
При цьому в Бундестазі заявляли, що постачання блокує лише канцлер Олаф Шольц.
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