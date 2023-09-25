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FT: Плани передати ATACMS приховали, щоб РФ не підготувалась
08:06 25.09.2023 |
Рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена ухвалила ще до візиту президента Володимира Зеленського в США, але вирішила не оголошувати про це публічно, пише у суботу, 23 вересня, газета Financial Times із посиланням на джерела.
За даними видання, це було зроблено, щоб російське командування не дізналось про рішення, і щоб не спровокувати сили РФ перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.
Як зазначає FT, рішення відправити ракети було безпосередньо пов'язане з передачею Києву касетних боєприпасів. Розблокувавши цю опцію, Вашингтон став менше хвилюватися, що передача ракет з єдиною боєголовкою виснажить власні запаси Пентагона - замість цього США відправлять ракети якраз із касетними боєприпасами.
NBC News: Байден пообіцяв Зеленському далекобійні ракети
Нагадаємо, що напередодні NBC News повідомило, що Байден повідомив Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги Україні у відсічі російської агресії. Водночас джерела мережі не уточнили, коли будуть доставлені ці ракети або коли про це рішення буде оголошено.
Протягом кількох місяців Україна просила у США надати їй далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System), які дали б Києву можливість уражати ланцюги постачання, залізничні шляхи та пункти командування і управління за російською лінією фронту.
Адміністрація Джо Байдена, попри численні прохання Києва і тиск американських законодавців, відмовлялася передавати Україні комплекси ATACMS, радіус дії яких, залежно від модифікації, може перевищувати 300 кілометрів. Відмова була обґрунтована побоюваннями, що передача таких ракет призведе до ще більшої ескалації конфлікту, а також обмеженістю запасу такої зброї. Однак згодом військові США виявили, що у них в наявності є більше ракет ATACMS, ніж вважалося раніше.
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