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АНАЛІТИКА

Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в ЄС - ЗМІ

 

Єврокомісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними обізнаних із питанням співрозмовників агентства, Європейська комісія порекомендує розпочати процес переговорів наступного місяця. Водночас там також наполягатимуть на досягненні прогресу в деяких пріоритетних сферах, включно з боротьбою з корупцією.

"Щойно комісія висловить свою рекомендацію, лідерам ЄС доведеться її схвалити, найімовірніше, на зустрічі на вищому рівні в грудні", - пише агентство.

Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більше ніж 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.

Водночас позиція деяких країн, включно з Угорщиною, залишається неясною, кажуть джерела.

Щоб запустити процес вступу, Україні необхідно домогтися прогресу в реформах. Цього тижня комісія повідомила державам-членам, що прогрес у деяких видатних реформах, включно з реформою Конституційного Суду, триває й потрібні додаткові зусилля в боротьбі з корупцією, захисті меншин і зниженні впливу олігархів у країні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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