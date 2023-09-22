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Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в ЄС - ЗМІ
16:55 22.09.2023 |
Єврокомісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними обізнаних із питанням співрозмовників агентства, Європейська комісія порекомендує розпочати процес переговорів наступного місяця. Водночас там також наполягатимуть на досягненні прогресу в деяких пріоритетних сферах, включно з боротьбою з корупцією.
"Щойно комісія висловить свою рекомендацію, лідерам ЄС доведеться її схвалити, найімовірніше, на зустрічі на вищому рівні в грудні", - пише агентство.
Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більше ніж 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.
Водночас позиція деяких країн, включно з Угорщиною, залишається неясною, кажуть джерела.
Щоб запустити процес вступу, Україні необхідно домогтися прогресу в реформах. Цього тижня комісія повідомила державам-членам, що прогрес у деяких видатних реформах, включно з реформою Конституційного Суду, триває й потрібні додаткові зусилля в боротьбі з корупцією, захисті меншин і зниженні впливу олігархів у країні.
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