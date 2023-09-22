Пентагон уклав контракт з Маском для забезпечення української армії Starlink

Пентагон уклав контракт з компанією мільярдера Ілона Маска, щоб забезпечити українську армію супутниковим зв'язком Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера під час брифінгу.

Він підтвердив, що Міністерство оборони США уклало контракт зі Starlink. Проте деталі договору не розголошуються.

"З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг", - сказав генерал.

Райдер також не розкрив суми контракту, лише наголосив, що мета - забезпечити українські сили необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

Скандал з Маском

Нещодавно CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив української атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

При цьому у Сенаті США ініціюють розслідування, щоб перевірили, чи міг Ілон Маск поставити під загрозу національну безпеку.