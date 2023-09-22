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Білий дім бачить рішучу підтримку допомоги Україні з боку Конгресу
09:15 22.09.2023 |
Адміністрація президента США переконана в твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, опоненти підтримки Україні, особливо серед республіканців у Палаті представників, не представляють більшість своєї партії.
"Тому ми будемо продовжувати (допомагати Києву)", - наголосив Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що президент Байден був вдячний за інформацію з поля бою від свого українського колеги. Він також відкинув занепокоєння щодо того, що оголошена сума допомоги в 325 млн доларів не включає далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ.
"Ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет - це саме те, що потрібно українським військам. Ми не збираємося нічого сприймати як належне, ми продовжуватимемо говорити з ним про це (ATACMS) і надалі", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, під час візиту президента України Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.
Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.
Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
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