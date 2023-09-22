Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім бачить рішучу підтримку допомоги Україні з боку Конгресу

 

Адміністрація президента США переконана в твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, опоненти підтримки Україні, особливо серед республіканців у Палаті представників, не представляють більшість своєї партії.

"Тому ми будемо продовжувати (допомагати Києву)", - наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що президент Байден був вдячний за інформацію з поля бою від свого українського колеги. Він також відкинув занепокоєння щодо того, що оголошена сума допомоги в 325 млн доларів не включає далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ.

"Ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет - це саме те, що потрібно українським військам. Ми не збираємося нічого сприймати як належне, ми продовжуватимемо говорити з ним про це (ATACMS) і надалі", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, під час візиту президента України Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес