Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО «Hawk»

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у сфері безпеки.

"Більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів, а наступного тижня перші американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну", - сказав він у Вашингтоні у четвер, виступаючи на переговорах із президентом Зеленським у розширеному форматі.

"Ми також зосередили увагу на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, що забезпечує тепло і світло в найхолодніші та темніші дні року", - сказав він, додавши, що "це включає надання другої батареї ППО "Hawk" з постійним постачанням додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими, а також новий пакет пускових установок та перехоплювачів, які захищатимуть Україну, українські зерносховища, лікарні, школи та електростанції".

"Минулого тижня я оголосив про призначення Пенні Пріцкер нашим новим спеціальним представником. Вона буде спеціальним представником з відновлення економіки України, щоб допомогти Україні знову відкрити ринки, мобілізувати інвестиції та провести необхідні економічні реформи", - сказав Байден.

"Я ніколи не бачив стільки мужності, виявленої цивільними особами, це дійсно дивно, це приголомшливо", - сказав Байден про український народ, "Україна не зламана, не підкорена, доводячи, що ніщо не може загасити полум'я свободи, яке горить у серцях вільних людей".