Чи вплине шатдаун у США на навчання українців на F-16: відповідь Пентагону

Навчання українських пілотів у США на F-16 відбудеться, навіть якщо уряд США припинить роботу через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону Патріка Райдера.

Однак він уточнив, що шатдаун може вплинути на можливості певного персоналу добиратися на службу під час навчання українців на F-16.

Що таке шатдаун

Варто зауважити, що шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет.

Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Що раніше про це говорили у Пентагоні

Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

За його словами, на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь можуть вплинути звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час шатдауну.