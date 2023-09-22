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Зеленський зустрівся з главою Пентагону
23:51 21.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".
Зеленський вирушив до Пентагона після зустрічі з членами Конгресу. Він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
У рамках зустрічі Зеленський та перша леді поклали квіти до меморіалу загиблим внаслідок теракту 11 вересня 2001 року.
Після цієї зустрічі заяв для преси не планують.
Як повідомляли, під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.
Далі Зеленський має вирушити на зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.
Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.
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