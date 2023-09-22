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АНАЛІТИКА

США розширять виробництво мінометів через збільшення потреб ЗСУ, - ЗМІ

 

Сполучені Штати Америки розширюють і модернізують свої підприємства з виробництва мінометних систем і снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Shephard Media.

Зазначається, що армія США і підприємства оборонно-промислової бази розширюють і модернізують свої потужності, а також удосконалюють можливості з виробництва мінометних систем і снарядів.

Видання пише, що війна РФ проти України підвищила попит на міномети в усьому світі.

"Розуміючи необхідність бути готовими до поставок великих обсягів снарядів і систем, США нарощують зусилля щодо поліпшення своїх виробничих потужностей", - йдеться в матеріалі.

Як планується збільшити виробництво мінометів

Армія США і компанії оборонно-промислової бази нещодавно оголосили про інвестиції в розширення і модернізацію потужностей, а також у підвищення виробничих можливостей.

Частина армійської органічної промислової бази (OIB), арсеналу Вотервліт (WVA), пройде 15-річний процес модернізації.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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