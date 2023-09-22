Фінансові новини
- |
- 22.09.23
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дуда пояснив, чому так і не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
23:29 21.09.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зміг провести анонсовану зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським "через фіксований час".
Про це Дуда розповів в інтерв'ю польському телеканалу TVN24, повідомляє "Європейська правда".
Польський лідер сказав, що в той час, коли він мав би зустрітися із Зеленським, "я стояв на трибуні (Генеральної асамблеї ООН. - Ред.) й виголошував промову".
При цьому Дуда додав, що пізніше "з його боку", зустріч могла б відбутися, "якби українська сторона висунула таку вимогу".
"Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо говорити при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації", - розповів президент Польщі.
Водночас Дуда сказав, що вважає "несправедливим" слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".
"Це суперечка, яка стосується певного маленького шматочка наших відносин. Не проєктуймо її на все, тому що вона не має під собою ніякого підґрунтя, і від неї виграють лише інші", - сказав він.
19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
Через ці слова Польща викликала посла України.
Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Чи вплине шатдаун у США на навчання українців на F-16: відповідь Пентагону
|У Вашингтоні підписано меморандуми про співпрацю між ВПК України та США
|Зеленський зустрівся з главою Пентагону
|Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні
|США розширять виробництво мінометів через збільшення потреб ЗСУ, - ЗМІ
|Дуда пояснив, чому так і не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
|Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус
Бізнес
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні