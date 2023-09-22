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Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус
23:02 21.09.2023 |
Німецький уряд не відмовляється передавати Києву далекобійні ракети Taurus, однак вивчає потреби і їх наслідки, що вимагає часу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю французькій Le Monde.
"Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми вивчаємо потреби і їх наслідки. Наприклад, необхідно взяти до уваги юридичні або технічні аспекти. Я усвідомлюю, що це потребує часу. Крилаті ракети Taurus являють собою системи озброєння з дуже великою дальністю дії. Я розумію, яку користь вони можуть запропонувати нашим українським друзям. Водночас ми зобов'язані ретельно розглядати всі питання", - сказав Пісторіус.
Водночас він зазначив, що Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі, і другим за величиною.
"Ми поставляємо безліч важливих систем озброєння, особливо для протиповітряної оборони, а також велику кількість боєприпасів. Усе це щодня рятує життя в Україні", - наголосив глава Міноборони ФРН.
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