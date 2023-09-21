Німеччина передала Україні обладнання для супутникового зв`язку

Уряд Німеччини у четвер, 21 вересня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні.

Оновлений перелік був оприлюднений на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

* 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;

* чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;

* 12 вантажівок Zetros;

* Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Раніше у Міноборони Німеччини розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.