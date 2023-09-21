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Німеччина передала Україні обладнання для супутникового зв`язку
19:52 21.09.2023 |
Уряд Німеччини у четвер, 21 вересня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні.
Оновлений перелік був оприлюднений на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:
* 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;
* чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;
* 12 вантажівок Zetros;
* Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.
Раніше у Міноборони Німеччини розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.
Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.
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