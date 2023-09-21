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АНАЛІТИКА

Бельгія може допомогти Україні винищувачами F-16 - прем'єр

 

Бельгія розглядає можливість постачання своїх винищувачів F-16 Україні, повідомляє в четвер, 21 вересня, агентство Reuters із посиланням на прем'єр-міністра країни Александера де Кроо.

Зараз Бельгія замінює свої F-16 на новітні F-35. Міністерство оборони країни раніше казало, що їхні F-16 - занадто старі для України, щоб використовувати у бойових діях. Проте де Кроо зазначив, що їх все ще можуть використати, наприклад, для навчання українських пілотів.

"Я попросив міноборони подивитися, яке застосування могли б мати наші F-16 в Україні. Ми повинні розглянути всі варіанти", - сказав він бельгійській телекомпанії VRT у кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Бельгія допоможе з тренуванням льотчиків ЗСУ

Минулого тижня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна допоможе українським військовим опановувати винищувачі F-16.

За її словами, шість інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку в Бельгії, а згодом будуть тренувати пілотів Збройних сил України (ЗСУ).

Крім цього, найближчими тижнями Бельгія направить трьох військових до навчального центру для українських військових льотчиків у Данії. В 2024 році країна передасть два навчальні винищувачі Данії для тренування українців.

Україні пообіцяли F-16 три країни

До цього Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли Україні передати свої F-16.

Данія надасть 19 літаків: перші шість - вже цього року, ще вісім - у 2024-му, а п'ять - через рік. Нідерланди зможуть дати до 42 винищувачів, а Норвегія - до 10, хоча строки передачі ними літаків ще не узгоджені.

Згодом Греція, Польща, Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже розпочали вишкіл на F-16 у Данії. Як зазначав ексміністр оборони України Олексій Резніков, мінімальний час на їхню підготовку складатиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Бельгія
 

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