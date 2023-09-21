В уряді Польщі уточнили заяву про постачання зброї Україні

В польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.

Про це у коментарі PAP сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда".

"В контексті питання про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює тільки заздалегідь узгоджені поставки... Це серед іншого найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройною промисловістю після 1989 року - на постачання гаубиць Krab", - сказав він.

Мюллер додав, що наразі в Польщі продовжує діяти "хаб міжнародної допомоги".

"У перші місяці війни Польща передала танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси для України, які були необхідні, щоб зупинити агресію РФ... У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад РФ", - зазначив він.

Напередодні польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.