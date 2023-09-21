Зеленський врешті зустрівся з Лулою: говорили про мир

Президент України Володимир Зеленський провів на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку свою першу зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. За даними агентства Reuters, розмова тривала понад годину.

"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", - написав Зеленський у Telegram в ніч на четвер, 21 вересня. За його словами, представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо "формули миру".

Водночас Лула зазначив, що мав "гарну розмову" про важливість шляхів розбудови миру та постійного підтримання відкритого діалогу між Україною та Бразилією.

Лула знову наполягає на переговорах

Як пише агенція AFP, Лула наголосив на важливості створити атмосферу для переговорів, щоб покласти край війні.

До цього президент Бразилії неодноразово наполягав на мирних переговорах між Україною та Росією й пропонував себе в якості посередника разом із іншими "нейтральними" країнами, включаючи Китай.

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що перша зустріч між Лулою та Зеленським мала "кооперативний настрій". За його словами, Лула продемонстрував готовність говорити з "обома сторонами" та підтвердив, що Бразилія засуджує територіальне вторгнення країн.

Зрив зустрічі Лули та Зеленського на G7

Перша зустріч Зеленського та Лули мала відбутися ще на полях саміту Великої сімки (G7) наприкінці травня. Втім, вона зірвалася.

Президент Бразилії неодноразово робив заяви, які спричиняли критику з боку України. Зокрема, він пропонував Україні поступитися Кримом Росії та звинуватив США в "заохоченні" війни. Білий дім закинув йому "повторення російської та китайської пропаганди", після чого Лула дещо пом'якшив свою риторику та засудив російське вторгнення в Україну.

Водночас Лула запевнив президента РФ Володимира Путіна, що його не заарештують в Бразилії у разі візиту на саміт Великої двадцятки (G20), попри ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Згодом він відмовився від своєї заяви, зазначивши, що не знає, як діятиме бразильське правосуддя.