Фінансові новини
- |
- 21.09.23
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зернова криза: Зеленський у США провів переговори з ЄС, Болгарією та Румунією
09:07 21.09.2023 |
На тлі зернової кризи президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії і віцепрем'єркою Болгарії.
Про зустріч повідомили глава Єврокомісії та Офіс президента України, пише "Європейська правда".
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС розширює смуги солідарності, щоб донести українське зерно до світу, незважаючи на російську блокаду Чорного моря, та цінує ефективні заходи України, спрямовані на запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх країнах-членах ЄС.
Вона підкреслила, що "Румунія та Болгарія відіграють життєво важливу роль у забезпеченні безперешкодного руху українського експорту".
В ОП повідомили, що спільно з президентом Румунії та віцепрем'єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту міста Констанца, та річкового транспорту на Дунаї, а також важливості подальшого нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії й Болгарії з урахуванням можливостей "Шляхів солідарності" ЄС.
Зеленський і фон дер Ляєн "високо оцінили зусилля Болгарії, особливо рішення, ухвалене болгарським урядом, і вирішальну роль, яку відіграли лідери парламентських фракцій у Народних зборах Болгарії", зазначили в ОП.
Зеленський подякував президенту та уряду Румунії "за внесок у зміцнення єдності ЄС, дотримання принципів єдиного ринку та вільної конкуренції".
"Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" ЄС. Наші спільні зусилля дадуть змогу зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл і Рені, а також пришвидшать перевалювання вантажів.
Українська частина Дунаю також має бути внесена до транс'європейської транспортної мережі TEN-T", - акцентував Зеленський.
Учасники зустрічі окремо обговорили альтернативні транспортні маршрути територією Румунії та Болгарії, що дасть змогу значно наростити обсяги транзиту та зменшити навантаження на внутрішні ринки цих країн.
"Україна - майбутній член Європейського Союзу. Тому вже сьогодні ми повинні спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі в межах єдиного ринку ЄС, недопущенням будь-яких односторонніх обмежень у майбутньому та захистом конкурентних переваг кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку - для захисту їхніх внутрішніх ринків.
Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55
|Зеленський у Радбезі запропонував план реформування ООН
|ВР повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента - нардеп Железняк
|Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Зеленський врешті зустрівся з Лулою: говорили про мир
|Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55
|Польща готова до переговорів щодо зерна. Україна розраховує на компроміс до кінця тижня
|Зернова криза: Зеленський у США провів переговори з ЄС, Болгарією та Румунією
|Білий дім закликав Конгрес схвалити збільшення військової допомоги Україні
|Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні
Бізнес
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям