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АНАЛІТИКА

Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні

Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні

 

Президент США Джо Байден планує оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у четвер, 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що пакет допомоги в галузі озброєнь включатиме другу партію касетних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії.

Видання пише, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським буде оголошено про інші нові види озброєння для України, але не про ракети ATACMS.

Що ще США передадуть Україні

Вашингтон планує відправити Україні більше систем ППО малої дальності Avenger, що використовують ракети Stinger.

До планового пакета допомоги Україні входять протитанкові озброєння TOW і AT4, ракети керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

За словами американського чиновника, пакет ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися. Сьогодні вже повідомлялось, що Джо Байден виступить з промовою у четвер, 21 вересня. Він має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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