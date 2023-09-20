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Два провідні німецькі виробники верстатів потрапили до списку спонсорів війни
23:02 20.09.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.
Як передає Укрінформ, про це НАЗК повідомляє у Телеграмі.
«Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати РФ попри введені санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї», - йдеться в повідомленні.
Так, на вебсайті офіційного дистриб'ютора компанії Spinner в РФ ООО «ШПИННЕР» вказано, що він працює «у звичайному режимі», а після початку широкомасштабної війни обсяг поставок обладнання Spinner до Росії збільшився на 500%.
Компанія DMG Mori представлена в РФ через ТОВ «ДМГ Мори Рус», яке управляє верстатобудівним заводом в Ульяновську - ТОВ «Ульяновский станкостроительный завод».
«Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в Росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Насправді ж DMG MORI залишається активним учасником на ринку Росії, що суперечить її офіційним заявам», - ідеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, НАЗК внесло 14 імпортерів верстатів німецького виробництва до списку кандидатів на санкції.
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