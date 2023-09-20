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АНАЛІТИКА

Зеленський уперше зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

Зеленський уперше зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

 

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський обговорив із Пріцкер пріоритетні для відбудови області України та підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

"Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об'єктів", - додав президент у соцмережах.

Він також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.

Нагадаємо, про призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.

Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
Ключові теги: США
 

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