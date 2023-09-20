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Зеленський уперше зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
22:47 20.09.2023 |
Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський обговорив із Пріцкер пріоритетні для відбудови області України та підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.
"Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об'єктів", - додав президент у соцмережах.
Він також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.
Нагадаємо, про призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.
Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
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