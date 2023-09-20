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Албанія підтримала вступ України до НАТО
22:40 20.09.2023 |
Албанія стала 25-ю країною, що підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО.
Про це оголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише "Європейська правда".
"Албанія, яка як непостійний член наразі головує в Раді безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25-країною, що формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - оголосив він.
Декларацію підписали у Нью-Йорку на полях ООН прем'єр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський.
У тексті зазначається, що Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО і підтримуватиме Україну на цьому шляху.
Тірана засвідчує готовність надавати Україні різноманітну допомогу у рамках двостороннього та міжнародного співробітництва стільки, скільки буде потрібно, та брати участь у відбудові України.
24-ю країною, що підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО, була Греція.
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