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АНАЛІТИКА

Албанія підтримала вступ України до НАТО

 

Албанія стала 25-ю країною, що підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО.

Про це оголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

"Албанія, яка як непостійний член наразі головує в Раді безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25-країною, що формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - оголосив він.

Декларацію підписали у Нью-Йорку на полях ООН прем'єр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський.

У тексті зазначається, що Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО і підтримуватиме Україну на цьому шляху.

Тірана засвідчує готовність надавати Україні різноманітну допомогу у рамках двостороннього та міжнародного співробітництва стільки, скільки буде потрібно, та брати участь у відбудові України.

24-ю країною, що підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО, була Греція.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Албанія
 

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