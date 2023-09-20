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Постпред РФ в ООН намагався зірвати виступ Зеленського, але його осадив прем'єр Албанії
22:26 20.09.2023 |
Постпред РФ в ООН Василь Небензя намагався чотири рази перебити голову Радбезу, щоб не дати виступити президенту України Володимиру Зеленському. Однак у представника Кремля нічого не вийшло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
З чого все почалося
На засіданні головував прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Він виступив зі вступною промовою і вирішив надати слово генсеку ООН, а потім президенту України.
Але постпред РФ Василь Небензя втрутився, заявивши, що спочатку мають виступити члени Радбезу ООН, а лише потім Зеленський, інакше "засідання перетвориться на спектакль одного актора".
Прем'єр Албанії осадив Небензю
Рама відповів, що порядок слухань узгоджено іншими учасниками засідання. Небензя знову перервав його, виступивши проти і звинувативши Раму в тому, що той виносить "політичні оцінки" як прем'єр Албанії, а не як голова Радбезу.
Прем'єр-міністр Албанії парирував, що Небензя сам спровокував його на це. Загалом постпред РФ чотири рази просив слова, намагаючись не допустити виступу Зеленського, але Рама стояв на своєму.
"Є таке рішення, якщо ви згодні: ви зупиняєте війну, і президент Зеленський взагалі не виступатиме", - сказав прем'єр Албанії.
Що ще сказав Рама
"У відповідь я хочу підтвердити, що інформація про запланований порядок виступів була надана всім членам Ради безпеки заздалегідь, і я вважав, що це процедурне питання вирішене на технічному рівні до початку обговорення. Відповідно, ми матимемо згоду невідкладно перейти до основної теми сьогоднішньої дискусії", - йдеться в заяві.
У межах 5 попередніх засідань Ради безпеки, у яких брав участь Зеленський, він виступав раніше за членів Ради безпеки.
Він запевнив російських колег у тому, що це не спецоперація албанського голови. Це всього-на-всього продовження добре встановленої традиції та практики.
Як відреагував Зеленський
Глава України подякував Рамі за таке принципове керівництво в Радбезі ООН.
"Шановний прем'єр-міністре Албанії, сьогодні в РБ ООН Ви показали всьому світу, як правильно поводитися з Росією, її брехнею і лицемірством", - додав Зеленський.
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