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ЄС виконає обіцянку щодо мільйона боєприпасів Україні до 2024 року, - Єврокомісія
17:02 20.09.2023 |
Європейський союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", - зазначила фон дер Ляєн.
Зокрема президент Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС.
"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент",- підкреслила президент Єврокомісії.
Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство.
Мільйон боєприпасів Україні
На початку травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.
Європейське оборонне агентство 5 вересня підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Члени союзу купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.
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