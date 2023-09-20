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АНАЛІТИКА

Допоміг знищити «Мінськ» та «Ростов»: в ГУР розповіли про роботу «народного супутника» за рік

14:16 20.09.2023 |

Політика

 

"Народний супутник" ICEYE допоміг українським бійцям у завданні ударів по кораблю та підводному човну у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

В ГУР нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

"Упродовж цього року "народний супутник" приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу - його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки", - сказано у повідомленні.

До прикладу, ICEYE зіграв дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому "Дягілєво" у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також "працювали" українські захисники.

В ГУР нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

"Упродовж цього року "народний супутник" приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу - його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки", - сказано у повідомленні.

До прикладу, ICEYE зіграв дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому "Дягілєво" у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також "працювали" українські захисники.

Допоміг знищити «Мінськ» та «Ростов»: в ГУР розповіли про роботу «народного супутника» за рік

 

Допоміг знищити «Мінськ» та «Ростов»: в ГУР розповіли про роботу «народного супутника» за рік

 

"Народний супутник"

18 серпня 2022 року Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Гроші спершу збирали на "Байрактари", але компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно. Тоді кошти вдалося зібрати лише за три дні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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