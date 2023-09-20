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Лідер республіканців у Сенаті підтримав прохання України про збільшення допомоги
12:29 20.09.2023 |
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримав прохання президента України Володимира Зеленського про виділення додаткових коштів Україні.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю українського лідера із сенаторами, повідомляє CNN.
За його словами, завжди корисно нагадувати, що значна частина грошей, виділених Україні, витрачається в США на відновлення їхніх потужностей.
"Також важливо пам'ятати, що ми не втратили жодного американця. Люди в Україні, які борються за свою незалежність, протистоять одному з двох найбільших ворогів, які у нас є - це РФ і Китай. Мені здається, що ми повинні допомогти", - наголосив Макконнелл.
Президент Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.
Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.
Раніше Мітч Макконнелл закликав своїх однопартійців не припиняти допомогу Україні попри розбіжності серед них.
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