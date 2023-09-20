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Глава Єврокомісії вражена прогресом України на шляху до ЄС
10:49 20.09.2023 |
Глава Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона "вражена" прогресом, якого досягла Україна у реалізації реформ, необхідних для її заявки на вступ до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн Bloomberg.
"Якщо вони збережуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент", - сказала вона.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час виступу 13 вересня в Європарламенті закликала ухвалити Україну в ЄС, назвавши розширення епохальним рішенням для блоку з 27 країн.
"Майбутнє України - у нашому Союзі", - сказала вона. Глава Єврокомісії не виключила зміни договору ЄС, якщо це буде потрібно.
За інформацією Bloomberg, Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС у вересні, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.
Нагадаємо, дебати про розширення домінуватимуть у дискусіях на високому рівні всередині ЄС до кінця року. Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС має бути готовим прийняти нових членів до 2030 року.
Україна наполягає на тому, щоб ЄС погодився розпочати офіційний процес вступу до кінця року.
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