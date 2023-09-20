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АНАЛІТИКА

Маккарті не обіцятиме Зеленському подальшу підтримку України, натомість має до нього питання

Маккарті не обіцятиме Зеленському подальшу підтримку України, натомість має до нього питання

 

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що в четвер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився обіцяти йому схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи буде він під час зустрічі із Зеленським обіцяти схвалення додаткових коштів на допомогу Україні, Маккарті мовив: "Зеленського хіба обирали до Конгресу? Він що, наш президент? Я не маю йому нічого обіцяти".

"У мене до нього (Зеленського. - Ред.) є питання. Де підзвітність стосовно коштів, які ми вже витратили? Який у нього план перемоги? Гадаю, це те, що хочуть дізнатись і американці", - заявив спікер нижньої палати Конгресу.

Маккарті підкреслив, що вважає "неправильним" і "звірством" вторгнення Росії в Україну й прагне його припинення.

"Але водночас, як я й казав від початку, я хочу підзвітності щодо того, на що витрачаються кошти наших платників податків, які тяжко працюють. І я хочу дізнатись план перемоги (України. - Ред.)", - додав він.
Ключові теги: США
 

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