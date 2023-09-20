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Маккарті не обіцятиме Зеленському подальшу підтримку України, натомість має до нього питання
09:16 20.09.2023 |
Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що в четвер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився обіцяти йому схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
На питання, чи буде він під час зустрічі із Зеленським обіцяти схвалення додаткових коштів на допомогу Україні, Маккарті мовив: "Зеленського хіба обирали до Конгресу? Він що, наш президент? Я не маю йому нічого обіцяти".
"У мене до нього (Зеленського. - Ред.) є питання. Де підзвітність стосовно коштів, які ми вже витратили? Який у нього план перемоги? Гадаю, це те, що хочуть дізнатись і американці", - заявив спікер нижньої палати Конгресу.
Маккарті підкреслив, що вважає "неправильним" і "звірством" вторгнення Росії в Україну й прагне його припинення.
"Але водночас, як я й казав від початку, я хочу підзвітності щодо того, на що витрачаються кошти наших платників податків, які тяжко працюють. І я хочу дізнатись план перемоги (України. - Ред.)", - додав він.
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