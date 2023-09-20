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АНАЛІТИКА

США загрожує шатдаун. Пентагон оцінив, чи вплине це на допомогу Україні

 

Можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

Про це заявив представник Пентагону Кріс Шервуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь можуть вплинути звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час шатдауну.

При цьому Шервуд зазначає, що шатдаун, ймовірно, вплине і на доставку зброї, що надається в рамках іншої програми - Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За її допомогою фінансуються постачання ключової техніки, у тому числі танків Abrams, та програми з навчання українських військових, зокрема на винищувачах F-16.

"Роботи або постачання будь-якого обладнання, яке фінансується за попередніми оголошеннями в рамках USAI, наприклад, навчання пілотів F-16, буде продовжено, але на їх виконання можуть вплинути звільнення та призупинення Міністерством оборони діяльності, що не підлягає фінансуванню", - розповів представник Міноборони США.

Крім того, у разі шатдауну Пентагон не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво додаткового обладнання в рамках USAI.

Що таке шатдаун

Варто зауважити, що шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що США можуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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