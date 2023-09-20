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США загрожує шатдаун. Пентагон оцінив, чи вплине це на допомогу Україні
09:12 20.09.2023 |
Можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухвалення нового бюджету (шатдаун) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.
Про це заявив представник Пентагону Кріс Шервуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, на постачання Україні озброєння в рамках повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення чисельності озброєнь можуть вплинути звільнення персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони під час шатдауну.
При цьому Шервуд зазначає, що шатдаун, ймовірно, вплине і на доставку зброї, що надається в рамках іншої програми - Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). За її допомогою фінансуються постачання ключової техніки, у тому числі танків Abrams, та програми з навчання українських військових, зокрема на винищувачах F-16.
"Роботи або постачання будь-якого обладнання, яке фінансується за попередніми оголошеннями в рамках USAI, наприклад, навчання пілотів F-16, буде продовжено, але на їх виконання можуть вплинути звільнення та призупинення Міністерством оборони діяльності, що не підлягає фінансуванню", - розповів представник Міноборони США.
Крім того, у разі шатдауну Пентагон не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво додаткового обладнання в рамках USAI.
Що таке шатдаун
Варто зауважити, що шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що США можуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.
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