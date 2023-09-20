«Немає нічого постійного». У Польщі зробили заяву про допомогу біженцям з України

Польща, найімовірніше, скоротить фінансову підтримку мільйона українських біженців, яких вона приймає у своїй країні.

Про це заявив державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Пйотр Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що це може ще більше підірвати зв'язки із сусідом, які загострилися через конфлікт щодо імпорту зерна.

"У той час, як уряд у Варшаві був одним із найзатятіших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від вторгнення Росії, пропонуючи фінансову і військову допомогу, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні жовтневих виборів у Польщі", - йдеться у матеріалі.

За словами Мюллера, підтримку біженців, яка охоплює скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжено наступного року.

Пільги не є постійними

"Пільги для українців "не є постійними". Положення закону мають тимчасовий характер, а наразі рішення про їх продовження немає",- сказав Мюллер.

Заступник міністра сім'ї та соціальної політики Ганна Шмідт заявила, що країна витратила близько 550 мільйонів доларів на допомогу для українських сімей, які втекли до Польщі.

Відносини України та Польщі на тлі заборони імпорту зерна

Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли інші країни Східної Європи. Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Сьогодні стало відомо, що уряд України найближчими днями може запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.