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АНАЛІТИКА

Дуда про суперечку щодо зерна: Україна – мов потопельник, може затягнути на глибину

 

Польський президент Анджей Дуда у вівторок захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в межах Світової організації торгівлі.

Про це Дуда сказав на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

"Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися", - вважає Дуда.

"Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди, тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче", - заявив він.

Польський президент Анджей Дуда у вівторок захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в межах Світової організації торгівлі.

Про це Дуда сказав на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

"Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися", - вважає Дуда.

"Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди, тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче", - заявив він.
Ключові теги: Польща
 

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