Литва на «Рамштайні» показала новий пакет допомоги Україні й приєдналась до «ІТ-коаліції»

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок узяв участь у засіданні Контакної групи з питань оборони України й на її полях уперше зустрівся з новим українським колегою Рустемом Умєровим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Литви.

У межах "Рамштайну" Анушаускас також представив останній пакет військової підтримки України, який містить "системи підриву, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

Крім того, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard для України.

Литовський міністр також підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій, або "ІТ-коаліцію", яка допомагатиме кібербезпеці українських Збройних сил.

Анушаускас окремо відзначив важливість коаліції з розмінування в Україні, яка зараз створюється, і закликав інші країни приєднатися до неї, "зробивши свій внесок у вигляді тренувань, обладнання або фінансових внесків".

Загальна військова допомога Литви Україні з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 500 мільйонів доларів.