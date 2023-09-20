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Британія після «Рамштайну» пообіцяла Україні десятки тисяч артилерійських снарядів
20:07 19.09.2023 |
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у вівторок після засідання Контактної групи з питань оборони України пообіцяв додаткове постачання артилерійських снарядів для українських сил до кінця року.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві британського Міноборони.
Заява Шаппса пролунала на тлі відправлення 300-тисячного артилерійського снаряда. За його словами, британська допомога дозволить Україні "захистити себе від неспровокованого російського вторгнення і повернути незаконно окуповані території".
"Щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту з наближенням зими, ми також визначили, як Велика Британія рухатиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, зокрема протиповітряній обороні, далекобійної зброї та навчання", - сказав британський міністр.
Керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін своєю чергою сказав, що "Путіну варто хвилюватися".
"Це відчутна демонстрація незмінної рішучості міжнародного співтовариства надавати Україні військову підтримку, якої вона потребує протягом зими і до 2024 року", - додав він.
Згідно з даними британського Міноборони, на сьогодні Британія відправила Україні понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї, 300 тисяч артилерійських боєприпасів, тисячі ракет протиповітряної оборони, самохідні артилерійські установки.
Також Київ отримав від Лондона понад 200 тисяч одиниць нелетального військового обладнання, зокрема одяг для екстремально холодної погоди, обладнання для виявлення мін і генератори промислової потужності.
Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.
Сполучені Штати прагнуть суттєво наростити виробництво артилерійських снарядів - до 100 тисяч на місяць у 2025 році - з огляду на те, що вони швидко витрачаються в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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