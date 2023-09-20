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Голова Пентагону закликав дати Україні максимум ППО до настання зими
18:05 19.09.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") наголосив на важливості засобів протиповітряної оборони для Києва, особливо з настанням зимового періоду.
Про це Остін сказав на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну", передає кореспондент "Європейської правди".
Голова Пентагону у заяві для журналістів підкреслив важливість систем протиповітряної оборони, які США й союзники спільно надали Україні - комплекси Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS і Gepard.
"ППО й далі буде найбільшою потребою України для захисту неба, цивільних і міст, а також невинних людей далеко від фронту", - додав Остін, сказавши, що Росія минулого року намагалась використати "холод і темряву", щоб зламати український опір.
Американський міністр оборони назвав наземні засоби ППО "однією з найбільших історій успіху України", яка дозволила їй частково убезпечити власну критичну інфраструктуру й налагодити експорт зерна.
"На сьогоднішній зустрічі я закликав союзників і партнерів "копнути глибше" й передати всі засоби ППО, які вони можуть передати, на тлі настання зимової кампанії у війні в Україні", - сказав він.
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