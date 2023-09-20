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Spiegel: Україна відмовилася від нового траншу Leopard 1 з Німеччини
17:41 19.09.2023 |
Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard. Техніка знаходиться в поганому стані і потребує ремонту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За інформацією видання, кілька днів тому Україна направила групу фахівців до польського міста Жешув для перевірки німецьких танків Leopard, які призначалися для ЗСУ. На місці з'ясувалося, що техніка вже була сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині і потребує ремонту.
При цьому, як уточнює Spiegel, кілька з десяти танків Leopard 1A5, які вже передали Україні в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми.
Варто зауважити, що всього Німеччина обіцяла передати Україні понад сто Leopard 1A5. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому. Але оскільки багато моделей ще залишалися на зберіганні, фахівцям доручили якнайшвидше привести їх у робочий стан.
"Проблеми, що спливли, свідчать про те, що при плануванні поставок танків багато було зроблено неправильно. Вже незабаром після ухвалення політичного рішення про поставку танків інсайдери стали говорити про те, що проблеми з технічним обслуговуванням і поставками запасних частин можна було передбачити", - пишуть журналісти.
Тепер Берлін хоче швидко навчити українських техніків для того, щоб вони могли самостійно підтримувати Leopard 1 у хорошому стані та виконувати багато дрібних ремонтних робіт.
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