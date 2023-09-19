Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках «Рамштайну» для підтримки українських сил

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме українські Сили оборони України в кіберсфері, повідомляє Міноборони Естонії.

"Роль інформаційних і комунікаційних технологій у цій війні, звісно, складніше усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. Проте дії в кіберпросторі значно посилюють те, що відбувається на безпосередньому полі бою. Для Естонії честь мати можливість використовувати компетенції, отримані як електронна держава, для підтримки України", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Крім Естонії, Люксембургу та України, на заході, присвяченому запуску IT-коаліції, декларацію про наміри підписали також Бельгія, Литва і Данія.

"Мета сьогоднішнього заходу також полягала в тому, щоб надати союзникам більше інформації про коаліцію, щоб залучити до неї інші держави, оскільки об'єднані сили завжди сильніші. Деякі держави були зацікавлені в коаліції, і мета полягає в тому, щоб швидко розширити коло держав-учасниць", - додав Певкур.

15 червня тодішній міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення IT-коаліції в рамках "Рамштайну".