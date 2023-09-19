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Єврокомісія пропонує Європейській раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік
13:58 19.09.2023 |
Європейська комісія пропонує Європейській раді продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, яку веде Росія, ще на один рік - до березня 2025 року.
Відповідне оголошення у вівторок у Брюсселі зробила представниця Єврокомісії Анітта Гіппер. "Сьогодні Комісія пропонує Раді продовжити тимчасовий захист ще на рік: з березня 2024 року до березня 2025 року. Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.
Гіппер нагадала, що цей механізм було введено в дію через тиждень після початку вторгнення Росії в Україну. "Держави-члени продемонстрували безпрецедентну солідарність з українським народом, вітаючи його у своїх домівках", - наголосила представниця ЄК.
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