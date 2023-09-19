Єврокомісія пропонує Європейській раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік

Європейська комісія пропонує Європейській раді продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, яку веде Росія, ще на один рік - до березня 2025 року.

Відповідне оголошення у вівторок у Брюсселі зробила представниця Єврокомісії Анітта Гіппер. "Сьогодні Комісія пропонує Раді продовжити тимчасовий захист ще на рік: з березня 2024 року до березня 2025 року. Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.

Гіппер нагадала, що цей механізм було введено в дію через тиждень після початку вторгнення Росії в Україну. "Держави-члени продемонстрували безпрецедентну солідарність з українським народом, вітаючи його у своїх домівках", - наголосила представниця ЄК.