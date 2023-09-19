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Україна доводить у Гаазі, що заяви Росії про «геноцид» не були випадковістю
13:54 19.09.2023 |
Київ офіційно наполягає, що російська сторона збрехала у своєму виступі в Суді ООН, коли "відмовилася" від попередніх заяв про фейковий "геноцид на Донбасі" як підставу свого вторгнення в Україну.
Про це заявив співагент України Антон Кориневич у виступі у Міжнародному суді ООН в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Як розповідала ЄвроПравда, у перший день слухань справи щодо геноциду представники РФ заявили, що посилання російських посадовців на геноцид були "риторичними зворотами".
Кориневич, реагуючи на це, нагадав про офіційну заяву Путіна та інших посадовців наприкінці лютого 2022 року. "Я б не хотів цитувати президента РФ, але вчора протягом трьох годин агент Росії та його радники боялися переказати Суду те, що він 24 лютого 2022 року оголосив, цитую: "Мета цієї операції - захистити людей, які вже вісім років стикаються з приниженнями та геноцидом з боку київського режиму"", - пояснив представник України.
А юридична радниця українського уряду Марні Чік нагадала Суду, що російські дипломати також конкретно посилалися на конвенцію про геноцид, виправдовуючи вторгнення, і зацитувала, зокрема, посла РФ при ООН Василія Небензю.
Антон Кориневич також висловив впевненість у тому, що використання надуманого "геноциду" як підстави для агресії готувалося протягом майже восьми років до того:
"З 2014 року Росія брехливо звинувачує Україну у вчиненні геноциду з порушенням Конвенції про геноцид... Протягом багатьох років російські державні органи та високопоставлені російські дипломати заявляли, що держава Україна, мовляв, вчиняє злочин геноциду відповідно до Конвенції про геноцид".
Представник України попросив Міжнародний суд винести рішення попри протести РФ:
"Девʼять років ми терпіли брехню про геноцид з найвищих щаблів російської влади. Півтора року ми зазнаємо жахливого нападу через ту брехню. Тому Україна просить, щоб Суд міг вирішити цей спір".
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