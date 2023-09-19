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Танки M1 Abrams скоро будуть в Україні - глава Пентагону
12:23 19.09.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відкриваючи в Німеччині 15 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомив, що американські танки М1 Abrams скоро будуть в Україні.
"Я також радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати раніше зобов'язалися передати, скоро прибудуть в Україну", - заявив Остін під час вступного слова.
Він також наголосив на жорстокості триваючої війни РФ в Україні, зауваживши, що атаки Росії "вийшли далеко за межі поля бою і заподіяли незліченних людських страждань".
На сьогодні внаслідок атак РФ на українські порти і зернову інфраструктуру було знищено щонайменше 280 000 тонн зерна.
"Атаки Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці та створювати ризик виникнення непотрібних гуманітарних криз у всьому світі", - сказав він.
Він нагадав, що союзники передали Україні вже системи Patriot, Iris-T, Hawk, NASAMS, SAMP-T та інші системи ППО, які "продовжуватимуть захищати критично важливу інфраструктуру України, включно з постачанням зерна та енергоносіїв".
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