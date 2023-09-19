Боррель підтвердив, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Києві

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Нью-Йорку під час пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС в рамках участі у Генеральній Асамблеї ООН.

За його словами, одним із пунктів зустрічі міністрів - майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни РФ проти неї.

"Я поклав на стіл кілька пропозицій, які міністри продовжать обговорювати, а також в рамках підготовки зустрічі, яка відбудеться в Києві в найближчі тижні", - повідомив Боррель.

Раніше італійське інформагентство ANSA з посиланням на три різні джерела повідомило, що Європейський Союз готується провести зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві.

Метою зустрічі, як стверджують джерела агентства, є продовження шляху "політичної інтеграції", а також демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.

У Брюсселі також хочуть підбити підсумки з деяких важливих питань, як-то збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Нагадаємо, що в лютому цього року паралельно із самітом Україна-ЄС у Києві відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.