ФРН готує пакет допомоги Україні на 400 мільйонів євро

До 15-го засідання контактної групи з оборони Україні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вівторок, 19 вересня, Німеччина сформувала новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 400 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю виданню Bild в понеділок, 18 вересня.

До нової партії допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для різних типів озброєнь, "бо боєприпаси - це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни", зауважив міністр. Також ФРН надасть транспортні засоби і системи розмінування, теплий одяг і генератори для підготовки до зими.

Дискусії щодо Taurus все ще тривають

Втім, наразі не йдеться про передачу Україні нових озброєнь, зокрема далекобійних ракет Taurus, зазначив Пісторіус. "Ще не вирішено, чи надішле федеральний уряд крилаті ракети Taurus", - зауважив він.

Також міністр зазначив, що Німеччина наразі не збирається долучатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Водночас він повідомив, що кількість українських бійців наземних військ, які пройшли вишкіл на території ФРН, до кінця року сягне позначки у 10 тисяч.

"Коли ми допомагаємо Україні, ми запитуємо себе: у чому наші сильні сторони? Це наші сучасні основні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна ППО. Наша система ППО IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні. Ми займаємо друге місце у світі з військової підтримки України. Українці це дуже цінують, про що вони знову і знову говорять мені в розмовах", - наголосив Пісторіус.

Міністр не поїде "Рамштайн"

Як зауважує Bild, Борис Пісторіус не візьме участь у засіданні контактної групи з оборони Україні у вівторок, оскільки у понеділок ввечері підтвердилося, що він захворів на коронавірус. Втім, представники міноборони Німеччини будуть присутніми на зустрічі.



