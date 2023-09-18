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Південна Корея передасть Україні дві машини для розмінування Rhino
15:46 18.09.2023 |
Південна Корея передасть Україні дві машини для прориву мінних полів K600 Rhino.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chosunilbo.
"Нещодавно уряд прийняв рішення якнайшвидше відправити два тральщики в Україну на додаток до попередньої партії старих міношукачів. Це було зроблено на нагальне прохання і у відповідь на обіцянку президента Юна Сук Йола підтримати Україну", - повідомили в уряді Кореї.
Зазначимо, що Rhino - це мінний тральщик, який може розміновувати тилові райони чи розчищати шляхи через мінне поле на передовій.
При цьому уряд Кореї проситиме Україну використовувати ці машини лише для гуманітарних операцій.
Відносини України та Кореї
Під час двосторонньої зустрічі на саміті G7 у Хіросімі в травні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати нелетальне обладнання та надати допомогу у післявоєнній відбудові.
У червні 2023 року Юн відвідав Україну. Він зустрівся із Зеленським та пообіцяв надати пакет допомоги нашій державі.
Нещодавно Юн Сук Йоль повідомив, що Південна Корея надасть Україні допомогу на 2,3 млрд доларів, кошти підуть на розвиток інноваційних економічних проєктів.
Окрім того, Reuters писало, що Південна Корея в наступному році надасть фінансову допомогу Україні в розмірі 394 млн доларів.
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