Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї під час поїздки на Мальту, бесіда була спрямована на "відповідальне підтримання відносин", ідеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому 17 вересня.

Зазначається, що "ця зустріч була частиною постійних зусиль із підтримки відкритих ліній зв'язку і відповідального управління відносинами. Обидві сторони провели відверті, предметні та конструктивні дискусії".

Білий дім повідомив, що Салліван і Ван Ї під час зустрічі говорили про відносини між двома країнами, глобальну та регіональну безпеку, зокрема, про вторгнення Росії на територію України.

"Обидві сторони обговорили, серед іншого, ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України та питання по обидва боки протоки. Сполучені Штати наголосили на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що "сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку і продовжувати найближчими місяцями додаткову взаємодію та консультації на високому рівні в ключових галузях між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою".

Як повідомляє агентство Associated Press, зустріч Саллівана і Ван Ї відбулася в той час, коли президент США Джо Байден та інші світові лідери мають намір взяти участь у щорічних зборах Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, президент США планує виступити в ООН у вівторок і зустрітися з лідерами п'яти країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.