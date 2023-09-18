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АНАЛІТИКА

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

09:35 18.09.2023 |

Політика

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

 

Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони - зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького - спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ ЗСУ. У лютому - березні 2022 року підрозділи бригади брали участь у боях під час оборони Києва та його околиць. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема - під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою.


Артилеристам бригади дуже знадобляться потужні вантажівки-тягачі DAF, які куплені на складах НАТО у Бельгії та Нідерландах, розповідає Порошенко. «Вони дуже прості, там потужні дизельні двигуни, немає електроніки. І дуже важливо, що Перша президентська бригада направляє їх в артилерійський дивізіон, який виконує важливу роботу на фронті - боронить наші кордони», - говорить п'ятий Президент.

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

 

Також Перша президентська отримала дві пересувні авторемонтні майстерні - тепер бійці не витрачатимуть дорогоцінний час на далеку логістику пошкодженої техніки, а відновлюватимуть її просто на місці.

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

 

Порошенко також принагідно подякував бійцям Першої танкової за захист підступів до столиці у перші дні повномасштабного вторгнення. Як відомо, Перша окрема Сіверська танкова бригада зіграла ключову роль в обороні Чернігова, що стало важливим елементом перемоги ЗСУ у битві за Київ. Зараз бригада воює у найгарячіших точках Півдня і Сходу України. «Я хотів би представникам бригади висловити слова подяки, тому що з 24 лютого 2022 року 1-а танкова бригада закрила Київ разом з 72-ю, разом з 169-м центром, разом з 80-ю і іншими бригадами. Я хочу від імені усієї нашої команди і від імені українського народу подякувати особовому складу», - сказав Порошенко.

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

 

Окрім президентської та танкової бригад, лазне-пральні комплекси, які виготовляють волонтери ГО «Справа Громад», отримали 26-а артбригада, 226-й окремий автомобільний батальйон і 181-му окремий батальйон матеріального забезпечення. Загалом Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» передали техніки на суму понад 14 млн грн.

Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

 

«Збройні Сили - це величезний складний механізм. Аби перемогти, кожен його елемент має працювати на максимум. Саме тому ми стараємося якісно розподіляти допомогу по всім родам військ. Штурмовикам, прикриттю, розвідці, тилу, технікам - усім. Сьогодні зустрілися з бійцями президентської бригади, танкістами, артилеристами та службою тилу. Знову передали багато техніки, 7 спеціалізованих комплексів, 3 посилені вантажні машини та колеса до них. Хлопці одразу все забрали самовивозом, і поки ви читаєте цей пост, техніка вже прямує на виконання задач в свої підрозділи», - написав Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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