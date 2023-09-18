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Канада пожертвує понад $24 млн фонду для закупівлі засобів ППО для України
08:25 18.09.2023 |
Міністр національної оборони Канади Білл Блер у неділю оголосив про внесок у розмірі 33 мільйонів канадських доларів (24,38 мільйона доларів США) до Міжнародного фонду для України - очолюваної Великою Британією ініціативи із закупівлі військової допомоги для Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Внесок Канади буде спрямований на закупівлю для України "сотень зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх системам, необхідних для захисту критично важливої національної інфраструктури України".
Кошти будуть виділені з нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, оголошеного канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час візиту до Києва в червні.
У Міністерстві оборони Канади нагадали, що загальний обсяг канадської допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад 8 мільярдів доларів, з них понад 1,8 мільярда пішли на військову допомогу.
У межах цієї допомоги Канада надала Україні ракети AIM-7, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, основні бойові танки Leopard 2A4 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину, зенітно-ракетну систему NASAMS із боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимовий одяг тощо.
Крім того, понад 300 військовослужбовців Збройних сил Канади беруть участь в операції UNIFER з навчання українських військових.
Нагадаємо, Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. У червні стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.
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