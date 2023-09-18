Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США передали Україні 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки, - Пентагон

 

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки промислові 3D принтери, за допомогою яких можна друкувати запчастини до військової техніки на полі бою.

Про це заявив помічник керівника Пентагону з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами представника Міністерства оборони США, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні.

А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями, додав американський чиновник.

"Йдеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якій закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати всі свої частини", - пояснив він у ході виступу в Центрі за нову американську безпеку.

ЛаПлант зазначив, що наявність в української сторони даних принтерів "зовсім змінює справу", оскільки пристрої прискорюють процес та відкривають нові можливості.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", - звернув увагу представник Пентагону.

Також він додав, що в Україні фахівці після початку широкомасштабного вторгнення РФ стали самостійно і за своєю ініціативою друкувати 3D запчастини та деталі, навіть без відповідних дозволів, і не маючи пакетів технічних даних.

"Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Тож ми навели з цим порядок разом з іншими країнами. Тепер у них є всі пакети технічних даних", - висловився він про ситуацію.

Застосування 3D-принтерів в Україні

Технологію друку різних пристроїв та предметів давно застосовують в Україні. При цьому тільки нещодавно стало відомо про плани створити на 3D-принтері цілу будівлю.

Подібний проект розпочали в Ірпені Київської області, де планують збудувати перший у країні приватний будинок за допомогою друкування на 3D-принтері вітчизняного виробництва.

Зазначимо, що подібне будівництво є поширеною практикою у світі та показало добрі результати.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7796  0,22 0,58 38,4033  0,08 0,20
EUR 40,4167  0,13 0,33 41,2558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на 15.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес