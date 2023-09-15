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Кабмін вніс НАБУ до списку суб'єктів системи біометричної верифікації фізосіб
14:27 15.09.2023 |
Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 15 вересня, вніс зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Включено Національне антикорупційне бюро України до переліку субʼєктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства", - написав Мельничук у телеграм-каналі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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