Німеччина обговорює зі Швецією та Єгиптом тимчасову передачу Україні систем IRIS-T

Німеччина обговорює з країнами-партнерами тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника партії зелених, заступника голови комітету з питань оборони Оміда Нуріпура в ефірі ZDF.

"Звісно, Україні потрібно більше систем ПРО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", - сказав він.

Політик не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси RIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів.

Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.