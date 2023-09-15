НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників та експортерів діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK), який з 2021 року утричі збільшив закупівлю алмазів у Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на НАЗК.

Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції, введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком, ідеться у повідомленні.

Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їх походження.

SRK має річний дохід у понад 1,3 млрд доларів США.

Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської "Алроси", SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи таємні угоди з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження", що вони перевіряють всю сировину, щоб "забезпечити дотримання етичних міркувань".

Проте, "за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, - на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж в 2021", - підкреслили у НАЗК.

Загалом у 2022 році Росія експортувала алмазів на 3,8 млрд доларів. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для РФ велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку, наголосили у НАЗК.

У грудні 2021 року член ради директорів компанії Арпіт Нарола в бесіді з кореспондентом російсього ТАСС заявив, що взаємодію Росії та Індії в алмазній галузі можна назвати прекрасним прикладом того, як дві далекі одна від одної країни можуть співпрацювати в інтересах одна одної, оскільки весь світ носить російські алмази з індійським огранюванням. "Ми активно розвиваємо відносини з Росією. З вашої країни ми отримуємо якісні сирі (необроблені) камені", - сказав він. Як повідомили в компанії, співпраця двох країн в алмазній сфері розвивається бурхливими темпами: "Можна сказати, вона розвивається і зростає зі швидкістю ракети С-400". Це свідчить також і про ймовірну ідеологічну підтримку мілітаристської політики РФ індійською компанією.

Таким чином, у той час як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України.

Як нагадали у НАЗК, агентство є органом, відповідальним за розбудову системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. Перелік "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.