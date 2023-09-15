Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАЗК внесло індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

 

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників та експортерів діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK), який з 2021 року утричі збільшив закупівлю алмазів у Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на НАЗК.

Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції, введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком, ідеться у повідомленні.

Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їх походження.

SRK має річний дохід у понад 1,3 млрд доларів США.

Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської "Алроси", SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи таємні угоди з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження", що вони перевіряють всю сировину, щоб "забезпечити дотримання етичних міркувань".

Проте, "за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, - на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж в 2021", - підкреслили у НАЗК.

Загалом у 2022 році Росія експортувала алмазів на 3,8 млрд доларів. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для РФ велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку, наголосили у НАЗК.

У грудні 2021 року член ради директорів компанії Арпіт Нарола в бесіді з кореспондентом російсього ТАСС заявив, що взаємодію Росії та Індії в алмазній галузі можна назвати прекрасним прикладом того, як дві далекі одна від одної країни можуть співпрацювати в інтересах одна одної, оскільки весь світ носить російські алмази з індійським огранюванням. "Ми активно розвиваємо відносини з Росією. З вашої країни ми отримуємо якісні сирі (необроблені) камені", - сказав він. Як повідомили в компанії, співпраця двох країн в алмазній сфері розвивається бурхливими темпами: "Можна сказати, вона розвивається і зростає зі швидкістю ракети С-400". Це свідчить також і про ймовірну ідеологічну підтримку мілітаристської політики РФ індійською компанією.

Таким чином, у той час як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України.

Як нагадали у НАЗК, агентство є органом, відповідальним за розбудову системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. Перелік "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5611  0,04 0,11 38,3268  0,01 0,01
EUR 40,2850  0,17 0,42 41,2339  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес