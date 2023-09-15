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За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

09:44 15.09.2023 |

Політика

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

 

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період із 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, до якого входили співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував.

За версією слідства, така "схема" загалом дала змогу фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку та знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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