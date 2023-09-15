Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Пентагону проведе засідання у форматі «Рамштайн-15»

 

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 18 вересня вирушать із візитом у Німеччину, на базу Рамштайн, щоб провести засідання Контактної групи з оборони України, повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Це буде 15-те засідання відтоді, як міністр оборони Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року. Міністр і голова Об'єднаного комітету приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників із майже 50 країн", - завила вона.

Як повідомляється, учасники засідання зустрінуться, щоб обговорити війну в Україні та продовження тісної координації міжнародного співтовариства в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5611  0,04 0,11 38,3268  0,01 0,01
EUR 40,2850  0,17 0,42 41,2339  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес