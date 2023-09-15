Глава Пентагону проведе засідання у форматі «Рамштайн-15»

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 18 вересня вирушать із візитом у Німеччину, на базу Рамштайн, щоб провести засідання Контактної групи з оборони України, повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Це буде 15-те засідання відтоді, як міністр оборони Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року. Міністр і голова Об'єднаного комітету приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників із майже 50 країн", - завила вона.

Як повідомляється, учасники засідання зустрінуться, щоб обговорити війну в Україні та продовження тісної координації міжнародного співтовариства в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.