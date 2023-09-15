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АНАЛІТИКА

Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом, - NBC

 

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на ГА ООН протягом кількох місяців.

Зустріч Зеленського і Байдена

Нещодавно повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити цілу низку питань, які у нас є, і знаю, що президент (США Джо Байден - ред.) буде з нетерпінням чекати на зустріч з вами в найближчому майбутньому", - зазначив Блінкен.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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